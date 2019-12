Het gratis Engelstalige Cobian Backup biedt instelmogelijkheden voor bestandsback-up die bij EaseUS alleen in de betaalversie zitten, zoals back-uppen via het veiligere FTP en bestanden uitsluiten. De software is door de vele instelopties iets minder overzichtelijk en daardoor minder geschikt voor beginners. Cloudopslag en systeemback-up ontbreken.

