Om veiliger en anoniem te surfen kun je de internetverbinding laten lopen via een VPN-aanbieder. Dan ben je anoniem en wordt het verkeer versleuteld. Met VPN kunt je veiliger internetten op een openbaar wifinetwerk en een landblokkade en censuur omzeilen. Bij Cyberghost kan dit gratis, maar het internetverkeer is wel wat trager dan bij een betaalde account. Er is geen limiet in dataverkeer. VPN maakt je niet altijd anoniem: als je bijvoorbeeld inlogt met je Google-account, is de anonimiteit weg.

Windows, Mac, Android

Engelstalig

