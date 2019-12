Met dit programma ‘rip’ je cd’s naar bijvoorbeeld mp3- of flac-bestanden. Flac verdient de aanbeveling, aangezien dit formaat de muziekbestanden kleiner maakt zonder de kwaliteit ervan aan te tasten. Exact Audio Copy (EAC) is niet de snelste, maar wel de beste ripper. Alles is erop gericht de geluidskwaliteit te behouden, onder meer door nauwkeurige foutcorrectie.

Windows

Engelstalig

Naar EAC