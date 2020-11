Slaapexperts ontraden het gebruik van (computer)schermen voor het slapengaan. Door het blauwe licht wordt de afgifte van het 'slaaphormoon' melatonine geremd. F.lux drukt vanaf zonsondergang automatisch langzaam het blauw weg. Hierdoor krijgt het scherm wel een behoorlijk rode waas. Dat is even wennen. Met een enkele muisklik schakel je de software gedurende een uur uit. Op sommige Windows 10-computers werkt F.lux niet goed. Naar verwachting zal in april 2017 een soortgelijke functie in Windows 10 worden ingebouwd.

Windows, Mac, Linux

Engelstalig

