Verouderde programma’s vormen een risico voor je computer. Als er een kwetsbaarheid wordt ontdekt, kunnen criminelen daar misbruik van maken en je computer besmetten. Zorg er dus voor dat de software op je computer altijd de laatste updates heeft. Met FileHippo App Manager werk je veel bekende programma’s snel bij; je kunt App Manager ook zelf regelmatig naar updates laten zoeken. In een programmalijst zie je welke van de geïnstalleerde programma’s niet automatisch worden geüpdatet. Bedenk wel: FileHippo App Manager is nog een zogenoemde bèta: het is nog niet helemaal klaar.

Windows

Engelstalig, Duitstalig

