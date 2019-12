Hitfilm Express 2017

Of je nu vakantievideo’s wilt bewerken of professioneler ogende filmpjes voor social media wilt maken, het kan met Hitfilm Express 2017. Dit gratis videobewerkingsprogramma kan wedijveren met betaalde software als Adobe Premiere (Elements). Voor beginnende videobewerkers is het gebruik wennen.

• Mac, Windows

• Engelstalig

