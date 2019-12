Last van slechte wifi in huis? Dit kleine programma laat zien welke wifinetwerken in de buurt zijn en welke kanalen ze gebruiken. Homedale laat zien op welk kanaal het druk is en hoe sterk de wifisignalen in de buurt zijn. Verder toont de software informatie over de gekozen wifiversleuteling. Dit is allemaal belangrijke informatie voor het handmatig instellen van een wifinetwerk.

Windows, Mac

Engelstalig

