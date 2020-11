Een modern mailprogramma voor mensen die grote hoeveelheden mail ontvangen van meerdere accounts. Berichten van Gmail, iCloud en Outlook. com binnenhalen is gratis. Wil je mail ontvangen van je eigen provider (via IMAP) dan kost dat $5 per maand. Inky valt op door de uitgebreide mogelijkheden om mail te ordenen. Inky zet de belangrijkste berichten automatisch bovenaan, bijvoorbeeld van mensen met wie je vaak mailt. De zoekfunctie is goed.

Windows, Mac, iOS, Android

Engelstalig

