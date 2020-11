Bij KeePass wordt de wachtwoordenkluis op de computer opgeslagen en niet op internet. Inloggen zonder klikken kan niet en ook het wijzigen van een wachtwoord vereist meer handwerk. Wil je inloggegevens synchroniseren tussen verschillende apparaten, dan moet je dat doen via een bestanddeeldienst als DropBox. Dit programma is voor de meer ervaren gebruiker die alles graag in eigen hand houdt en veiligheid en privacy boven gebruiksgemak verkiest. Lees ons stappenplan

Meer informatie

Windows, Mac, Linux

Engelstalig

Naar Keepass