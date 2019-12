Word je ook tureluurs van het onthouden van al die wachtwoorden? Gebruik een wachtwoordmanager. Je hoeft nog maar één heel 'sterk' wachtwoord te onthouden: die van de manager, want de manager vult daarna op alle sites de juiste wachtwoorden in. In onze laatste test (mei 2016) kwam LastPass als Beste Koop uit de bus. Deze software kan zelf ook veilige wachtwoorden genereren en hij kijkt hoe veilig je bestaande wachtwoorden zijn. Voor gebruik op één computer is de dienst gratis.

Bekijk de instructievideo

Windows, Mac, Linux, iOS, Android, Windows Phone

Nederlandstalig

