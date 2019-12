MediaMonkey brengt orde in je muziekcollectie. Na het scannen van een harde schijf volgt een overzicht van alle bestanden. Met een druk op de knop selecteer je op muzieksoorten, bijvoorbeeld alleen klassiek. MediaMonkey kan ook met video overweg en beschikt over een royaal aanbod aan radiozenders. Zelfs het branden van schijfjes is mogelijk. En het kan muziek overzetten naar een mp3-speler, smartphone en tablet. De gratis versie kent wel enkele beperkingen.

Windows

Nederlandstalig

Naar MediaMonkey