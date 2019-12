Vroeger had Windows het programma Movie Maker voor montage van video’s. Dit bestaat niet meer, maar OpenShot is een prima alternatief. Het programma werkt met meerdere video- en audiosporen en er is keus uit talloze beeldovergangen. Ook kun je titels toevoegen. Zorg voor een krachtige pc.

Windows, Mac, Linux

Nederlandstalig

Maar OpenShot

Terug naar het overzicht