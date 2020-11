Het mailprogramma van Opera is ‘lichtgewicht’ en snel. En toch kan het veel. Zo heeft Opera Mail een spamfilter en kan het binnenkomende post automatisch filteren en labelen. Mails die bij elkaar horen, kun je als conversatie bekijken: handig! Ook kun je in tabbladen meerdere e-mails tegelijk openen en zo snel van het ene bericht naar het andere gaan. Ten slotte is het importeren van mails uit andere mailprogramma’s een eitje.

Windows, Mac

Nederlandstalig

