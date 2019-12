PDF-XChange Editor

Een goed alternatief voor het kwetsbare Adobe Acrobat Reader, het biedt zelfs meer mogelijkheden. Behalve pdf’s bekijken, kun je commentaar leveren en wijzigingen in de tekst aanbrengen. De software zet plaatjes van tekst om naar bewerkbare tekst (OCR). Daarvoor is een gratis extra download beschikbaar voor de Nederlandse taal. De software heeft ook betaalde functies. Als je die gebruikt, verschijnt het woord DEMO in het document.

Windows

Nederlandstalig

