Voor de beveiliging van een computer is het belangrijk alle software up-to-date te houden. Personal Software Inspector (PSI) neemt dit klusje van je over. Het scant de computer en geeft aan van welke software nieuwe versies zijn. Veel programma’s kun je dan met één klik updaten en anders geeft PSI een link naar de update. Om PSI te kunnen downloaden moet je een e-mailadres opgeven. Dat wordt niet gebruikt, dus vul liever geen geldend mailadres in.

Windows

Nederlandstalig

