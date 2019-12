Fotografen met ambitie schieten foto’s in RAW, het ‘ruwe’ bestandsformaat met alle data van de camerasensor. Het voordeel is dat een foto later aangepast kan worden zonder kwaliteitsverlies. Met RAW pas je eenvoudig de witbalans aan en corrigeer je over- of onderbelichting. Voor dit soort aanpassingen is RawTherapee een prettig programma. Om er alles uit te kunnen halen, is wel wat studie nodig; zie rawpedia. rawtherapee.com. Gemaakte wijzigingen worden opgeslagen in een apart bestand. De originele RAW blijft behouden.

Windows, Linux

Nederlandstalig

