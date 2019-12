Rufus Bootable usb

Bij sommige taken die je eerder vanaf dvd uitvoerde, kun je dan als alternatief een usb-stick gebruiken. Bijvoorbeeld voor het (her)installeren van Windows of het verwijderen van een agressief virus met een ‘rescue disk’ van je virusscanner. Met Rufus kun je de software op een juiste manier op de usb-stick zetten. Simpelweg het Windows-installatiebestand of de virusscanner naar een usb-stick kopiëren, werkt niet: dan kun je de pc niet vanaf de stick opstarten.

