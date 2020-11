Een nieuw of onbekend programma draaien kan schade aanrichten. Met Sandboxie kun je software proberen in een afgeschermde omgeving. De software kan niet bij andere onderdelen van het systeem; zelfs een virus kan geen schade aanrichten. Even opletten: sommige virusscanners merken Sandboxie ten onrechte aan als virus.

Windows

Nederlandstalig

Naar Sandboxie

Terug naar het overzicht