Met dit programma maak je 3D-schetsen. Een aanrader als je een huis wilt inrichten en daar eerst een model van wilt zien. Maar ook als je ontwerpen voor 3D-printers is Sketch- Up een prima programma. Op sketchup. com kun je talloze 3D-modellen downloaden, zodat je niet alles zelf hoeft te tekenen. Het aanbod varieert van meubels tot speelgoed en van kettingen tot motoren. Het programma is gebruiksvriendelijk, maar vergt wel wat oefening. Op de site staan introductievideo’s.

Windows, Mac

Engelstalig

Naar SketchUP