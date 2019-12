Skype is het bekendste (video)belprogramma en enorm uitgebreid. Behalve chatten en (video)bellen met andere Skype-gebruikers kun je voordelig bellen naar vaste nummers en een groepsgesprek voeren met meerdere mensen. Je kunt ook foto’s en andere bestanden verzenden via Skype. Via de app voor smartphone en tablet werkt Skype ook goed, al is de kwaliteit van (video)bellen sterk afhankelijk van de verbinding. Skype is nu onderdeel van Windows 10 en is gekoppeld aan maildienst Outlook.com.

Windows, Mac, Linux, iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry

Nederlandstalig

