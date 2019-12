In één klik linkshandig

Een handig hulpje als je computer wordt gebruikt door zowel links- als rechtshandigen. Een linkshandige plaatst de muis graag aan de linkerzijde van de computer en wisselt de muisknoppen om. Dat kan via Instellingen, maar veel handiger is Swap Mouse Buttons. Wisselen gaat via een sneltoets (Ctrl+F12). Handig: de muisaanwijzer staat gespiegeld op het scherm.

Windows

Engelstalig

