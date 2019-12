TodoIst is slimme software om takenlijstjes (to-do-lijstjes) te maken. Met een paar muisklikken maak je nieuwe taken aan en zet je ze in categorieën (zoals privé, werk en boodschappen). Omdat het een webdienst is, worden de gegevens meteen gesynchroniseerd met andere apparaten waarop je TodoIst installeert, zoals een smartphone en tablet. TodoIst stuurt op verzoek iedere ochtend een lijstje met taken voor de dag.

Windows, Mac, iOS, Android

Nederlandstalig

