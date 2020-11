Er zijn heel veel synchronisatiediensten: opslagdiensten die een mapje plaatsen op al je apparaten en in de cloud. Elke wijziging in de inhoud van zo’n mapje wordt gekopieerd naar alle andere mapjes. Bij Tresorit kan niemand bij je bestanden, ook niet als Tresorit een gerechtelijk bevel krijgt. Dat is veiliger dan bij veel andere diensten. Tresorit levert 1 GB aan gratis schrijfruimte. De gratis versie is moeilijk te vinden. Hij staat op tresorit.com/pricing/basic.

Windows, Mac, Linux, iOS, Android, Windows Phone, Blackberry

Engelstalig

