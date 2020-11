Met dit tooltje pas je allerlei zaken in Windows 10 aan, zoals het uiterlijk van het startmenu en de taakbalk. Het gaat om zo’n 200 wijzigingen waarmee je het systeem volledig naar je hand zet. Het werkt simpel, want je hoeft de aanpassingen alleen maar aan of uit te vinken.

Naar Ultimate Windows Tweaker 4

Windows

Engelstalig