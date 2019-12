Viber is een goed alternatief voor Skype. Met Viber kun je bellen, chatten en videoberichten versturen via je smartphone, tablet en computer. De computersoftware is pas te gebruiken nadat je de app op een smartphone of tablet hebt geïnstalleerd. Met Viber kun je gratis bellen met andere gebruikers van deze dienst. Contacten die Viber niet gebruiken, kun je tegen betaling bellen met de functie Viber Out. De geluidskwaliteit is acceptabel, al is de beloofde HD-kwaliteit niet altijd aanwezig.

Windows, Mac, Linux, iOS, Android, Windows Phone

Nederlandstalig

