Een onmisbaar programma voor slechtzienden. Met een toetscombinatie zoom je in op tekst en plaatjes op het scherm. Standaard geldt hiervoor de toetscombinatie Ctrl+4, maar dit is aan te passen. Het programma is erg nuttig bij schermen met een hoge resolutie waardoor tekst en knoppen priegelig zijn.

Windows

Engelstalig

Naar ZoomIt