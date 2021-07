6 vragen over Windows 11

Wat verandert er?

Windows 11 ziet er heel anders uit. De schermen, Verkenner en icoontjes hebben een andere vormgeving. Heel opvallend is dat het Startmenu voortaan in het midden van het scherm verschijnt. Ook de iconen in de Taakbalk staan gecentreerd. Wie dat niet mooi vindt, kan ze op hun oude plek zetten.

De ‘levende tegels’ in het Startmenu verdwijnen, dus geen blokjes meer die het laatste nieuws of het weerbericht tonen.

Het chat- en videobelprogramma Microsoft Teams is ingebouwd en staat op de Taakbalk. Met een paar klikken kun je via internet bellen en chatten. Je hoeft geen programma van de concurrent meer te installeren. En Skype verdwijnt als standaardprogramma.

Het is mogelijk om Android-apps voor smartphones te draaien. Ze zijn te downloaden vanuit de Microsoft Store.

Er komen meer widgets, kleine programmaatjes die je op je bureaublad kunt plaatsen. Ze presenteren bijvoorbeeld het laatste nieuws en het weerbericht.

Het is makkelijker om de vensters op je scherm te ordenen, wat het navigeren prettiger zou moeten maken.

Ook Microsoft Office krijgt een nieuw uiterlijk.

Is mijn computer nog geschikt?

Dat is nog de vraag. De eisen zijn een stuk hoger dan Windows 10, en dat betekent dat sommige oudere computers niet geschikt meer zijn voor Windows 11. Microsoft heeft de eisen al bekend gemaakt: de computer moet minimaal 64 GB vrije schijfruimte hebben en 4 GB aan werkgeheugen. Ook moet de processor (cpu), videochip en BIOS-chip aan bepaalde eisen voldoen.

Een andere eis is dat de computer beschikt over een zogenoemde Trusted Platform Module (TPM). Deze beveiligingstechniek kan in een aparte chip zitten, maar ook zijn ingebouwd in de processor. Veel oudere computers ondersteunen TPM 2.0 niet, maar het kan vaak wel via een firmware-update worden toegevoegd. Alle specificaties zijn te vinden op de site van Microsoft.

Of je computer geschikt is voor Windows 11 kun je testen met PC Health Check van Microsoft. Dit programmaatje checkt de gezondheid van je computer, maar kan nu ook kijken of hij aan de minimumeisen voor Windows 11 voldoet. De PC Health Check is binnenkort te downloaden van de site van Microsoft.

Werkt mijn printer straks nog met Windows 11?

Ja. Alle randapparaten en accessoires zoals printers, muizen en externe harde schijven die nu werken met Windows 10, zouden ook moeten werken met Windows 11. Als je het zeker wilt weten, check dan te zijner tijd de site van de fabrikant van het product.

Wanneer krijg ik Windows 11?

Microsoft verwacht dat ze begin 2022 beginnen om Windows 11 als gratis upgrade aan te bieden aan Windows 10-gebruikers. Computers met Windows 11 erop voorgeïnstalleerd komen al eerder op de markt, namelijk later dit jaar.

Wat als ik Windows 10 wil blijven gebruiken?

Is de computer niet geschikt, wil je niet upgraden of ben je simpelweg tevreden met Windows 10, dan is dat voorlopig geen probleem. Windows 10 zal tot oktober 2025 worden ondersteund met veiligheidsupdates. Je kunt dus nog minstens 4 jaar probleemloos verder.

Heb ik een Microsoft-account nodig?

Ja, daar lijkt het wel op. Zonder internetverbinding én Microsoft-account kun je Windows 11 niet installeren op een nieuw systeem. Na installatie kun je dat account wel uitschakelen. Windows 10 was ook al ingewikkeld te installeren zonder account. Microsoft wil zoveel mogelijk gebruikers koppelen aan een account, om ze makkelijker diensten te kunnen verkopen en ze beter te kunnen volgen. Voor gebruikers van Windows 10 die hun systeem upgraden, verandert er niets.