Bitcoinboeven adverteren via Google

Heel 2019 en de eerste maanden van dit jaar werden bekende Nederlanders als John de Mol, Waylon en Alexander Klöpping ‘gebruikt’ om louche bitcoinconstructies aan te prijzen. Nu is horecaondernemer Won Yip aan de beurt. We zagen de advertenties opduiken op Nu.nl, Marktplaats en zelfs op Outlook.com. Ze leiden naar een webpagina waar een winst van 2000% per dag wordt geclaimd. Wie zich aanmeldt en een klein bedrag inlegt, wordt door de oplichters gebeld en onder druk gezet om duizenden euro’s te investeren.

Volgens de Fraudehelpdesk werden vorig jaar ruim 300 Nederlanders het slachtoffer van deze vorm van bitcoinfraude. Voor zover bekend verloren zij samen ongeveer 3 miljoen euro. Toen werd veel geadverteerd op Facebook en via Google. Ook nu zien we de advertenties gewoon weer via het advertentieplatform van Google verschijnen. Een adblocker verlost je van die rommel, maar zou Google dat niet moeten doen?

Google

We vroegen Google naar hun advertentiebeleid als het gaat om misleidende advertenties. De zoekgigant zegt daar strikt in te zijn: gebruikers beschermen tegen oplichting en fraude met advertenties is een topprioriteit. Als Google ontdekt dat een advertentie of site dat beleid schendt, onderneemt het bedrijf onmiddellijk actie. Volgens cijfers van Google heeft het in 2019 ongeveer 2,7 miljard slechte advertenties verwijderd, oftewel meer dan 10 miljoen per dag.

Hoe kan het dat de nepadvertenties toch via Google worden verspreid? De fraudeurs gebruiken een truc. Ze melden een op het oog bonafide advertentie bij Google aan. Na goedkeuring en plaatsing wordt die zo gewijzigd, dat je naar een oplichtingspagina wordt geleid. Het is lastig om nepadvertenties te herkennen – vraag maar aan de slachtoffers die deze bitcoinfraude al heeft gemaakt. Ook hier geldt: als het te mooi klinkt om waar te zijn, deugt het niet.

Wat kun je doen als je zo’n frauduleuze bitcoinadvertentie ziet? Je kunt hem melden bij Google door rechtsboven in de advertentie op het driehoekje te klikken. Klik op de geopende Google-pagina op ‘Deze advertentie melden’. Een effectievere manier is een adblocker gebruiken. Daarmee filter je álle advertenties weg. De beste voor Windows- en Android-gebruikers is uBlock Origin, voor iOS is dat Purify. Lees onze test adblockers (alleen voor abonnees).

Meer over deze fraude kun je lezen op de site van de Fraudehelpdesk