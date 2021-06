Microsoft leurt met Bing

Pop-up uitschakelen

Vervelend is dat je de pop-up niet het zwijgen kunt opleggen. Je kunt kiezen uit 2 knoppen: Bing instellen als de standaardzoekmachine of de beslissing uitstellen. Krijg je deze meldingen? Zo stop je de zeurschermpjes:

Start de browser Edge. Typ in de adresbalk edge://flags. Er opent een scherm met experimentele functies. Ga naar de regel met de tekst ‘Show feature and workflow recommendations’. Klik op de woordje ‘Default’ daar rechts van en wijzig dit in Disabled. Een herstart van Edge is nodig om de wijziging door te voeren.



De actie van Microsoft is verklaarbaar: Bing had in mei een marktaandeel van slechts 6,4% op Nederlandse computers. Daarmee was de zoekmachine de nummer 2 achter Google (89,9%). Bron: StatCounter Global Stats

Weerbericht en nieuws

Nog een nieuwtje van Microsoft: na een Windows-update is er een icoon bij gekomen in de taakbalk. Het actuele weer in je regio. Dat is handig voor wie niet naar buiten kan of wil kijken. Als je op het icoon klikt, krijg je het weerbericht, het laatste nieuws, de beursberichten en de verkeersinformatie. Een nieuwe poging om Bing populairder te maken.

Heb je geen behoefte aan deze taakbalkvulling en zit je niet te wachten op de nieuwsberichten? Rechtsklik op een leeg deel van de taakbalk, klik op Nieuws en interesses en dan op Uitschakelen.