Einde voor Windows 7 in zicht

Eén op de 5 (20%) van de Windows-computers in Nederland (privé en zakelijk) draaide in maart 2019 nog op Windows 7. Windows 10 draait op 71% van de Windows-computers (bron: gs.statcounter.com ).

Gebruik je nog Windows 7, dan is het verstandig om een beslissing te nemen: een nieuwe computer kopen of Windows 10 installeren.

Wat kun je doen?

Nieuwe computer kopen

Heb je een oudere computer, dan is dit misschien een goed moment om een nieuwe te overwegen. In oktober 2014 stopte de verkoop van nieuwe computers met Windows 7 Home, dus de meeste apparaten met dit systeem zullen begin 2020 minstens 5 jaar oud zijn.

Upgraden naar Windows 10

Doet de computer het nog prima en kan hij nog jaren mee, dan is een upgrade naar Windows 10 interessant. Helaas is het niet meer officieel* mogelijk om gratis te upgraden. Je vindt alle informatie over het overstappen van Windows 7 naar Windows 10 op de site van Microsoft. Op de website van Microsoft kost de Home-versie van Windows €145, maar op internet zijn ook licenties voor veel minder geld te koop. Lees meer hierover in het artikel over goedkope Microsoft Office-licenties (alleen voor leden) in de Digitaalgids van januari 2019.

* Microsoft heeft een achterdeurtje opengelaten waarmee het toch mogelijk is om gratis naar Windows 10 te upgraden. Eenvoudig is het niet. Ga naar deze site, download het hulpprogramma en volg de instructies.

Kan ik ook gewoon Windows 7 blijven gebruiken?

Windows 7 blijven gebruiken kan, maar is niet verstandig. Er worden nog geregeld kwetsbaarheden in dit systeem ontdekt, die soms met spoed via een update worden hersteld. Komen die updates niet meer, dan is het wachten op mensen die de gevonden lekken gaan uitbuiten door er malware voor te maken. En omdat nog veel mensen Windows 7 gebruiken, is de kans daarop groot. Internetbankieren, bijvoorbeeld, wordt dan snel een riskante onderneming.