Gezichtsherkenning vaak niet veilig

Nog steeds is de gezichtsherkenning op veel nieuwe telefoons te misleiden door een foto van de eigenaar voor de lens te houden. Dat blijkt uit de smartphonetests die de Consumentenbond doorlopend uitvoert.

53% van de telefoons faalt

Maar liefst 53% van de geteste toestellen die nu te koop zijn vallen door de mand. Daaronder zijn veel modellen van de merken OnePlus, Xiaomi, Oppo, Redmi en Motorola. Ook de Fairphone 5 en 6 falen op dit punt. Dat is een slechtere score dan drie jaar geleden, toen 40% van de gangbare telefoons te misleiden was.

Opvallend is dat ook sommige dure topmodellen niet door deze test komen, waaronder de Oppo Find X Pro (€1300), Samsung S25 Ultra (€1250) en OnePlus 15 (€750). Alleen toestellen van Apple en Google doorstaan de fototest. Bij Samsung wisselt het beeld: veel A-modellen scoren slecht. De duurdere S-serie scoort beter, al vormen sommige S24- en S25-toestellen een uitzondering.

Op onze website kun je van alle geteste telefoons zien of ze veilige gezichtsherkenning hebben. Hebben ze die niet, dan staat dit vermeld bij de minpunten. Deze testinformatie is alleen beschikbaar voor leden.

Telefoons zien geen diepte

Onze Britse collega’s van Which? Tech komen tot dezelfde conclusie. ‘De meeste Android-telefoons faalden omdat ze vertrouwen op een standaard 2D-gezichtsherkenningssysteem’, schrijft Which? op zijn website. ‘Dit gebruikt in wezen de camera om een platte foto van je te maken. Omdat het geen diepte waarneemt, kan het vaak geen onderscheid maken tussen een levende, ademende mens en een foto.’



De resultaten onderstrepen dat je er nog steeds niet automatisch vanuit kunt gaan dat gezichtsherkenning op een smartphone echt veilig is. Telefoonfabrikanten melden bij de instellingen dat deze vorm van biometrie mogelijk onveiliger is dan een wachtwoord of pincode. Dat vinden wij volstrekt onvoldoende.

Kies een andere methode

Als je telefoon geen veilige gezichtsherkenning biedt, kies dan liever voor een vingerafdrukscan of een pincode van minimaal zes cijfers. Kies niet voor het vegen van een patroon, want dat is eenvoudig af te kijken en de vette strepen op het glas kunnen de code verraden. De veiligste methode is een wachtwoord van minimaal acht tekens. Dat is alleen minder handig als je vaak je telefoon ontgrendelt.



