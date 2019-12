Helft Windows 10-gebruikers heeft problemen

Het onderzoek

De helft van de Windows 10-gebruikers ervaart (nog steeds) problemen, concludeert de Engelse consumentenorganisatie Which uit een enquête onder 1100 gebruikers. De meest voorkomende klachten gaan over software die niet (goed) werkt en hardware die niet meer goed werkt na de upgrade naar Windows 10, of een andere Windows-update.

Behalve compatibiliteitsproblemen rapporteerden gebruikers ook klachten over emailaccounts die niet meer synchroniseren, een tragere computer en computercrashes.

Van de personen met problemen heeft 46% tegen betaling de problemen laten oplossen voor gemiddeld €75.

De rol van Microsoft

Windows is een open besturingssysteem met veel software en hardware van andere partijen, en veel problemen zitten precies op dat snijvlak, en liggen niet alleen bij Microsoft. Which is desondanks van mening dat Microsoft de volgende zaken moet regelen, zeker omdat Microsoft destijds op een agressieve manier de Windows 10-upgrade heeft opgedrongen:

goede en gratis klantondersteuning

financiële compensatie als duidelijk is dat het probleem in Windows 10 zit

geef consumenten de optie de niet-noodzakelijke updates te weigeren

zorg dat gebruikers met laptops met weinig opslagruimte ook Windows-updates kunnen installeren

Microsoft laat in een reactie weten dat consumenten met problemen ondersteuning kunnen krijgen op support.microsoft.com, waar je een afspraak kunt maken. Microsoft blijft onduidelijk over welke ondersteuning gratis is en welke niet. Verder houden ze de boot af. ‘We zijn toegewijd om gebruikers een fantastische Windows-ervaring te geven. We geven geen commentaar op individuele gevallen, maar alle consumentenklachten worden serieus en per geval bekeken’.

Oude pc’s

Elvin Dujardin, redacteur-onderzoeker bij de Consumentenbond, wil de gevonden problemen niet bagatelliseren maar denkt dat er in de probleemgroep veel consumenten zitten met verouderde computers. ‘Onder Windows 7 en ouder zijn ze (straks) niet meer veilig en als een upgrade van een 10 jaar oude pc naar Windows 10 niet goed verloopt, dan wordt het tijd voor een nieuwe computer’.

Verder ligt er ook aan verantwoordelijkheid bij de hardware- en softwarefabrikanten. ‘Die moeten gewoon zorgen voor goede software- en driverupdates’. Wel vindt hij dat Microsoft kritisch moet kijken naar de opslageisen van Windows 10. ‘Je hebt veel meer ruimte nodig dan de 16 GB die ze zeggen. Op een laptop met 32 GB gaat dat niet passen’.

Problemen oplossen

Heb je problemen met Windows 10 na de laatste (april)update? Bekijk het artikel 'Zo los je die problemen op' (pdf, alleen voor Digitaalgids-abonnees).

Last van een volle schijf? Lees het artikel 'Computer opschonen' (pdf, alleen voor Digitaalgids-abonnees).

