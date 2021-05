Stop tracking door apps

Je ziet het niet, maar veel apps volgen je gedrag. Alles wat je met je telefoon doet – ook met de apps van andere makers – wordt verzameld. Die informatie wordt verkocht aan advertentiebedrijven. Zo krijg je in apps en op websites advertenties te zien die zijn afgestemd op jouw voorkeuren.

Apple heeft die tracking in iOS 14.5 zichtbaar gemaakt en je kunt die nu ook weigeren. De nieuwe Apple-functie heet ‘App Tracking Transparency’.

Na de update naar iOS 14.5 vragen de apps die je op dat moment nog volgen, of je daarmee akkoord gaat. Er verschijnt een pop-up in beeld waarin je het tracken kunt toestaan of afwijzen. Geef je geen toestemming, dan mogen de apps geen informatie meer gebruiken die via andere geïnstalleerde apps over jou wordt verzameld.

Informatie die ze vergaren met de eigen app mogen ze nog wel gebruiken om je reclame voor te schotelen. De nieuwe Apple-functie blokkeert dus geen advertenties, maar ze zullen minder persoonlijk zijn.

Apples stap heeft de woede gewekt van onder meer Facebook. Die vreest dat de meeste iPhone-gebruikers tracking zullen blokkeren, waardoor het bedrijf veel inkomsten gaat mislopen. Terecht: 88% weigert toestemming te geven, blijkt uit de gebruikscijfers van 1 miljoen apps.

Facebook probeert zijn gebruikers nog binnen boord te houden met teksten als ‘Help Facebook gratis te houden’. Apple staat niet toe dat appmakers gebruikers een beloning in het vooruitzicht stellen als ze akkoord gaan met tracking. Die apps zullen uit de App Store worden geweerd.

Volgen uitzetten

Vind je de pop-ups vervelend en wil je niet worden gevolgd? Tik op de app Instellingen > Privacy > Tracking. Zet het schuifje achter 'Sta trackingverzoeken van apps toe' op grijs om tracking te verbieden en geen pop-ups meer te zien. Als het schuifje al op ‘uit’ staat, had je al eerder aangegeven dat je niet wilt worden gevolgd. Je hebt dan ook geen pop-ups gekregen na de update naar iOS 14.5.

Niet bij iedereen werkt de anti-tracking meteen goed. Je telefoon heeft dan last van een bug in iOS 14.5. Apple heeft daarom al snel een update uitgebracht om de fout te repareren: 14.5.1. Installeer deze ook.

Heb je vragen of opmerkingen over deze kwestie? Kijk dan op onze Privacyloket.

En Google?

Apple zet een belangrijke stap naar meer privacy voor zijn klanten. Google doet daar niet aan mee. Google gaat wel het volgen met trackingscookies op websites aan banden leggen. Nu steeds meer mensen trackingcookies blokkeren, komt het bedrijf met een nieuwe volgmethode op de proppen: Federated Learning of Cohorts (FLoC).

Deze methode houdt in dat je niet meer individueel wordt gevolgd, maar op basis van alleen je interesses. Je browser houdt bij welke websites je bezoekt en plaatst je op basis daarvan in een groep, een ‘cohort’, met andere gebruikers. Google verkoopt de groepsgegevens vervolgens aan adverteerders.

Het Amerikaanse Electronic Frontier Foundation noemt FLoC een ‘terrible idea’. De organisatie ziet niets in de nieuwe methode. Gebruikers zouden nog steeds individueel gevolgd kunnen worden. Bovendien wordt Google nog machtiger.