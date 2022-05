Probeer Linux Mint

Het systeem bevat alle noodzakelijk software, die meteen na installatie beschikbaar is. Je kunt direct internetten, mailen, tekstverwerken, films kijken enzovoort. Natuurlijk is het in het begin wennen. Sommige programma’s zijn minder gebruiksvriendelijk dan je gewend bent. De kans dat een driver (stuurprogramma) niet werkt is iets groter dan bij Windows. Dan lukt het bijvoorbeeld niet om de printer aan de praat te krijgen.

In een artikel in de Digitaalgids van mei 2022 schreven we over Linux Mint en de ervaringen van lezers die het voor het eerst gingen gebruiken. De meesten waren positief verrast. Het installeren ervan bleek wel vaak lastig. Hoe je dat doet, leggen we uit in een handleiding. Wil je een goede indruk krijgen van Mint, trek er dan een paar uur voor uit.

