Facebook en Google staan nepreclame toe

Misleiding via sociale media is kinderlijk eenvoudig. Dat toonden onze Britse collega’s van Which? aan. Facebook en Google plaatsen hun nepadvertenties zonder ze goed te controleren.

Nepproduct

Hoe makkelijk kunnen oplichters nepadvertenties verspreiden via sociale media? Dat zocht de Britse consumentenorganisatie Which? uit. Ze bedacht een nepproduct, ‘gezond water', en maakte een bijbehorende website en Facebookpagina met valse gezondheidsclaims :‘helpt je gewicht te verliezen’. Vervolgens probeerden ze advertenties hiervoor geplaatst te krijgen op Facebook en Google.

Google

Google deed weinig of niets aan controle en plaatste de (betaalde) advertenties voor het nepwatermerk al na een uur. Which?, dat slechts een Gmail-adres had opgegeven, hoefde niet te bewijzen dat het bedrijf echt bestond. Britten die googleden op bijvoorbeeld ‘bottled water’ zagen de advertentie bovenin beeld verschijnen. In een maand tijd werd de reclame bijna 100.000 keer getoond.

Facebook

De Facebook-pagina voor het nepbedrijf stond begin juli nog online. Rechtstreeks adverteren voor het nepwatertje bleek niet mogelijk, omdat de advertentie volgens Facebook de voorwaarden schond. Het tegen betaling promoten van de Facebookpagina was echter geen probleem, waardoor de valse gezondheidsclaims alsnog werden verspreid. Binnen een week had de pagina al ruim 500 ‘likes’, waarmee het bereik flink was toegenomen.

Met nepadvertenties kun je onzinproducten verkopen. De schade is veel groter als criminelen zo financiële nepproducten aan de man brengen. Which? wil daarom dat sociale-mediaplatforms als Facebook en Google advertenties beter controleren voor plaatsing en zo nodig achteraf verwijderen.

Herken nepadvertenties

Zolang websites niet voldoende controleren, zul je zelf goed moeten opletten. Enkele tips:

Kijk wie de advertentie heeft geplaatst. Een bonafide adverteerder heeft meer contactgegevens dan alleen een e-mailadres. Kijk ook of de website volledig is, dus dat er geen details ontbreken. Vermijd advertenties met fouten. Ziet een advertentie er vreemd uit, met plaatjes van slechte kwaliteit of met spelling- en grammaticafouten? Niet op klikken. Check het echte webadres. Kijk eerst waar een weblink naartoe gaat zonder erop te klikken. Zweef er met het muispijltje overheen om het echte adres te zien. Vermijd webadressen die bestaan uit een lange reeks van willekeurige cijfers en letters. Te mooi om waar te zijn? Pas op voor advertenties met opvallende financiële of gezondheidsclaims. Reclame voor producten of diensten die het risico op coronabesmetting verminderen of die je in één klap rijk maken, zijn verdacht. Melden! Denk je een nepadvertentie te hebben gevonden? Meld dit dan bij de website.

Lees het onderzoek van Which?