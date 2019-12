Internetcriminelen sturen AVG-mails

Internetcriminelen spelen vaak handig in op de actualiteit om meer slachtoffers te maken. Dat doen ze bijvoorbeeld ieder jaar rond de belastingaangifte en -teruggave. De nieuwe privacywetgeving AVG (GDPR in het Engels) is ook zo'n goede gelegenheid.

Al wekenlang sturen bedrijven massaal e-mails over hun veranderde privacybeleid. De wet ging al op 25 mei in, maar nog steeds vallen de mails in onze postbussen. Verreweg de meeste mails zijn bonafide, maar er duiken ook phishingmails op. Zoals een Nederlandstalige zogenaamd van ABN Amro en een Engelstalige uit naam van Airbnb. In beide mails wordt de ontvanger gevraagd het privacybeleid te bevestigen om er gebruik van te kunnen blijven maken. Doel: het stelen van je inloggegevens.

Ben je in zo'n mail getrapt en heb je gegevens ingevuld, neem dan direct contact op met het echte bedrijf om (verdere) schade te voorkomen.

Valt er een mail over de AVG (of GPDR) in de bus, klik dan niet zomaar door.

Herken je alle phishingmails? Test jezelf en doe de quiz.

Verse phishingmails

Kijk voor de laatste phishingmails in de community op consumentenbond.nl of Fraudehelpdesk.

Weet je niet zeker of een e-mail bonafide of phishing is? Stuur de mail naar digitaalgids@consumentenbond.nl en wij geven je zo snel mogelijk advies.

AVG-keurmerk?

Er zijn ook oplichters die de nieuwe privacywetgeving gebruiken door zelfbedachte keurmerken te verkopen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) waarschuwt voor deze praktijken. Toont een website een keurmerk om aan te tonen dat hij ‘AVG goedgekeurd’ is? Klik dan weg, want er is iets niet in de haak met die site. Er bestaan nu namelijk nog geen AVG-keurmerken. Wel werkt de AP aan een certificaat dat organisaties kunnen aanvragen.



Bronnen voor de plaatjes: fraudehelpdesk.nl en safeonweb.be