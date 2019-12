Pas op voor nep-verzekeringssites

Phishingsites

De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) onderzocht bijna 15.000 sites met een webadres (url) dat lijkt op dat van een zorgverzekeraar. De stichting vond zo 451 phishingsites. Als voorbeeld noemt de SIDN de website univezorgzaam.nl, die best van Univé had kunnen zijn. Een andere website was asr-live.nl. Beide sites probeerden je tevens over te halen een ‘veilige browser’ te installeren. Volgens de SIDN ging het om moeilijk te verwijderen malware.

Typosquatting

Sommige van de 451 misleidende adressen verschilden maar één letter van het adres van de echte verzekeringssite. Een tactiek die typosquatting wordt genoemd. De crimineel hoopt dat de argeloze bezoeker de spelfout in de link niet opmerkt, of dat de consument zelf een typfout maakt.

Uit de lucht

De stichting wil de phishingsites uit de lucht laten halen, maar de kans is groot dat de betrapte criminelen doorzetten en nieuwe nepsites lanceren. Waakzaamheid blijft dus nodig. Behalve de phishingsites, vond de SIDN ook nog bijna 600 pornowebsites en 375 reclamesites met webadressen die lijken op merknamen van zorgverzekeraars.

Meld nepsites

Ga je op zoek naar informatie over zorgverzekeringen en twijfel je of een site echt is? Kijk op onze community. Vind je zelf zo’n nepsite? Meld hem dan en help slachtoffers voorkomen.