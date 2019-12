Stappenplan Clover verwijderen

De laatste versie van de software Clover (3.1.7) wordt door enkele beveiligingsprogramma’s aangemerkt als een ‘potentieel ongewenst programma’. De software zou kunnen zorgen voor hinderlijk gedrag. Denk aan ongevraagde advertenties of een gewijzigde startpagina. Het is daarom verstandig Clover te verwijderen.

De huidige versie heeft alleen een Chinese ‘uninstall’-functie. Verwijderen gaat zo:

1. Start het Windows-onderdeel ‘Programma’s en onderdelen’.

2. Zoek in de lijst met geïnstalleerde programma’s naar Clover en dubbelklik erop.

3. Het Uninstall-scherm verschijnt. Dit is een Chineestalig scherm.

4. Kies de onderste optie en zet een vinkje in het keuzevakje onderin.

5. Klik daarna op de blauwe knop (N voor Next). De knop rechts (C) is voor annuleren (cancel).

6. De software is nu verwijderd.

Helaas blijven er nog wat bestanden achter. Ga naar de map Program files (x86) op de C-schijf en verwijder het mapje Clover. Mogelijk lukt dit pas na het herstarten van de computer. Een hulpmiddel hierbij is het gratis programma Revo Uninstaller (www.revouninstaller.com) dat ‘rommelbestanden’ kan opruimen. Zie pagina 14 in het softwareboekje.

Niet gemachtigd?

Krijg je de melding dat je niet gemachtigd bent om Clover te verwijderen? Start de computer dan opnieuw op en probeer het daarna nog eens. Mocht het dan nog niet lukken, dan kun je het proberen met Revo Uninstaller. Je kunt ook proberen om de computer in ‘Veilige modus’ op te starten en het dan te proberen:

1. Klik op Start en tik ‘Systeemconfiguratie’. Start Systeemconfiguratie door erop te klikken.

2. Zet in het tabblad ‘Computer opstarten’ een vinkje bij ‘Opstarten in veilige modus’ en kies voor ‘Minimaal’. Klik op OK.

Let op: als Bitlocker is ingeschakeld op de Windows-pc, dien je hiervan een herstelsleutel te hebben. Windows geeft hiervoor een waarschuwing.

3. Nadat de computer opnieuw is opgestart, kun je Clover verwijderen.

4. Windows weer in de normale modus opstarten gaat door op Start te tikken. Zoek in de lijst met programma’s naar ‘Systeem’ en klik op ‘Configuratiescherm’. Kies daarna ‘Systeem en beveiliging’ en daarna ‘Systeembeheer’. Klik in het nieuwe venster op ‘Systeemconfiguratie’ en daarna op het tabblad ‘Computer opstarten’. Haal het vinkje weg bij ‘Opstarten in veilige modus’.

Scan de computer met Revo Uninstaller met de functie ‘Rommelbestanden opruimen’ en verwijder zo eventueel achtergebleven bestanden.

Geen uninstall?

Is de uninstall-optie onvindbaar? Dan is een laatste optie om de Clover-map handmatig te verwijderen in de map Program files (x86), eventueel in de Veilige modus. Gebruik daarna Revo Uninstaller om te scannen op achtergebleven bestanden.