Gemist telefoontje? Bel niet terug

Oplichters in met name Algerije (+213) en Tunesië (+216) bellen lukraak Nederlanders op hun vaste of mobiele nummer – soms meerdere keren per dag en vanaf verschillende nummers. Ze hangen al na één keer overgaan op. Ze hopen dat je uit nieuwsgierigheid terugbelt. Doe je dat, dan hoor je niets of je hoort de telefoon overgaan. Terwijl je wacht tot er iemand aan de lijn komt, luister je naar een bandje.

Omdat het een heel duur betaalnummer is - vergelijkbaar met onze 0900-nummers - loopt je telefoonrekening flink op. Het advies is: niet aannemen en zeker niet terugbellen.

Pas ook op met nummers die beginnen met 0088 of +88: dit lijken Nederlandse bedrijfsnummers (088), maar zijn speciale, dure nummers voor onder andere satelliettelefonie.

'Wangiri'

Deze vorm van oplichting is al enkele jaren oud en kreeg de Japanse naam ‘wangiri’ (one ring, één rinkel). Wangiri maakte sinds 2016 wereldwijd al vele slachtoffers en is de laatste maanden weer sterk in opmars. Er zijn mensen die tientallen keren per dag worden gebeld, steeds vanaf andere Afrikaanse nummers.

De telecomproviders blokkeren de nummers van oplichters (als ze door klanten worden gemeld), maar dat is dweilen met de kraan open. Zodra er nummers zijn geblokkeerd, nemen de oplichters nieuwe.

De providers vergoeden de schade, die kan oplopen tot honderden euro’s, niet.

Telefoonnummers blokkeren

Wat kun je zelf doen? Heb je een vaste lijn dan kun je geen binnenkomende buitenlandse telefoontjes blokkeren, maar dat kan wel met uitgaande telefoontjes. Je kunt dan niet meer in de val lopen. Ga naar de website van je telefoonprovider, log in en kijk bij de bel-instellingen.

Op mobiele telefoons kun je individuele nummers blokkeren, maar daar schiet je niets mee op, omdat de bellers steeds van nummer wisselen.

Er zijn heel wat apps die ongewenste oproepen kunnen blokkeren, zoals het veel aangeraden Should I Answer. Hij gebruikt een constant bijgewerkte database, maar je kunt ook handmatig buitenlandse oproepen blokkeren. Deze Engelstalige app is gratis voor Android. De iOS-app is veel simpeler en niet alle functies zijn gratis. Kijk op https://nl.shouldianswer.net/

Wil je weten uit welk land een telefoontje komt? Kijk op https://www.telefoonboek.nl/landnummer en vul de eerste twee of drie cijfers in, bijvoorbeeld 213.