Veel verbeteringen in Windows 10-update

Tweemaal per jaar brengt Microsoft een update uit voor Windows 10. De ene keer is die wat interessanter dan de andere keer. De nieuwste mag er zeker zijn. Het is dan ook voorlopig de laatste.

De april-update (ook Versie 2004, 20H1 en mei-update genoemd) wordt in de komende maanden ‘uitgerold’ onder alle Windows 10-gebruikers. Misschien dat je volgende week al een berichtje krijgt dat hij klaarstaat voor installatie. Maar het kan net zo goed nog 2 maanden duren.

Deze halfjaarlijkse update is groter dan die van november vorig jaar, toen er weinig boeiende aanvullingen waren. Wat zijn de belangrijkste verbeteringen? Een overzicht:

Sneller herstellen

De belangrijkste nieuwe functie heb je hopelijk niet nodig. Als Windows compleet crasht, kun je het systeem voortaan herstellen via de cloud. Dan hoeft dat niet meer via een (verborgen) herstelpartitie op de harde schijf. Als je een Microsoft-account hebt, haal je de herstelbestanden op uit OneDrive. Daarmee installeer je meteen de Windows-versie met de laatste updates. Zo herstel je de computer sneller en makkelijker, zonder verlies van bestanden.

Beter zoeken

De zoekfunctie in de Windows Verkenner is verbeterd en ziet er anders uit. Zodra je begint te typen verschijnen er al zoekresultaten. De bestanden in OneDrive worden voortaan in de zoektocht meegenomen. Ook de zoekfunctie in Windows (via het vergrootglas in de Taakbalk) is verbeterd. Zo worden kleine typfouten voortaan verbeterd.

Laat je voorlezen

Microsoft heeft gedacht aan mensen met visuele beperkingen. De voorleesfunctie Verteller is sterk verbeterd – en dat was hard nodig. Verteller kan nu beter tabellen, e-mails en nieuwsbrieven oplezen en een samenvatting geven van de tekst op een webpagina. Ook het vergrootglas in Windows is uitgebreid en heeft een facelift ondergaan. De tekstcursor kun je een andere kleur geven.

Apps herstarten

Je kunt instellen dat de apps die je in de vorige computersessie gebruikte, de volgende keer automatisch opstarten. Dat scheelt tijd. Je stelt het in via Instellingen > Accounts > Aanmeldopties.

Meer netwerkinformatie

Windows geeft voortaan meer informatie over je internetverbinding(en). Die informatie zie je meteen door te klikken op Instellingen > Netwerk en internet. Je kunt doorklikken en zien hoeveel data de verschillende toepassingen, bijvoorbeeld de browser of OneDrive, hebben verbruikt.

Handiger rekenen

Microsoft lost een irritatiepuntje op: voortaan stel je met één druk op de knop in dat de rekenmachine altijd boven op de andere geopende schermen staat.

Minder wachtwoorden

Ook Microsoft wil het gebruik van (onveilige) wachtwoorden terugdringen. Daarom kun je op je Microsoft-account instellen dat je alleen nog kunt inloggen via een pincode, vingerafdruk, gezichtsherkenning of een usb-sleutel.

Meldingen beheren

Je krijgt meer macht over de notificaties die te pas en te onpas verschijnen in het uitklapvenster aan de rechterkant van je scherm. Zodra er een melding binnenkomt, kun je de instellingen daarvan aanpassen of hem (tijdelijk) uitschakelen.

Slimmer Kladblok

Ten slotte goed nieuws voor wie nog Kladblok gebruikt. Het mogelijk oudste Windows-onderdeel heeft (eindelijk) nieuwe functies gekregen voor de tekstweergave.

De april-update is voorlopig de laatste in zijn soort. Microsoft heeft laten weten dat het tijdelijk alleen nog de (voor de gebruiker verplichte) beveiligingsupdates zal uitbrengen. Deze verschijnen standaard op de eerste dinsdag van de maand (‘Patch Tuesday’) en tussendoor als het om belangrijke updates gaat. Microsoft wil zo het systeem zo stabiel mogelijk houden, nu veel meer mensen thuiswerken en afhankelijk zijn van hun eigen computer.