Verwijder Flash Player vandaag nog

Sinds 12 januari worden alle Flash-bestanden op websites geblokkeerd. Adobe heeft definitief de stekker uit Flash getrokken. Dat gebeurde na een jarenlange geschiedenis van beveiligingslekken en programmafouten. Bovendien was Flash sterk verouderd en al jaren geleden opgevolgd door nieuwe technieken, zoals html5. Toch zijn er nog steeds websites die Flash gebruiken, waardoor ze niet meer goed te bekijken zijn.

Iedereen dit het hulpprogramma Flash Player afgelopen december nog op de computer had, kreeg waarschuwingen op het scherm. Toch hebben veel mensen die genegeerd en het nog niet verwijderd.

Waarom verwijderen?

Er komen geen veiligheidsupdates meer, waardoor het programma heel snel een bedreiging gaat vormen voor de veiligheid van je computer. Dat de software slecht in elkaar zit, maakte Flash jarenlang tot een geliefd doelwit voor hackers. Adobe moest voortdurend alle zeilen bijzetten om ontdekte gaten te dichten voordat criminelen daar op grote schaal misbruik van konden maken.

Al in 2015 raadde Adobe het gebruik van Flash af en in 2017 kondigde het bedrijf aan er per 1 januari 2021 mee te stoppen. Sinds die datum is het programma niet meer te downloaden. De populaire browsers als Chrome, Firefox, Edge en Safari hadden daar al een voorschot op genomen. Bezocht je een website met Flash-inhoud, dan moest je uitdrukkelijk toestemming geven voor het gebruik van Flash Player. Nu wordt Flash standaard geblokkeerd.

Zo verwijder je Flash Player

Windows

Klik op Start > Instellingen > Apps. Zoek in de lijst naar Adobe Flash Player en deïnstalleer het.

Adobe heeft ook een verwijderingsprogramma (‘uninstaller’) gemaakt.

Mac

Adobe heeft voor macOS een verwijderingsprogramma gemaakt. Dat is met de instructies op de website van iCulture te vinden.

Browsers

Misschien is er nog een losse Flash Player-uitbreiding geïnstalleerd in je browser. Verwijder deze via de instellingen van de browser. Zoek naar de lijst met plug-ins of add-ons.

Leuk

Klassieke Flash-animaties en -spelletjes zijn nog steeds (veilig via een ‘emulator’) te bekijken via de website Archive.org.