Windows 10 pikt 7 GB extra schijfruimte

Wat is het probleem?

De reservering van 7 GB komt bovenop de ruimte die Windows 10 al op de harde schijf inneemt. Allemaal gigabytes die je niet meer vrijelijk kunt vullen met programma’s en bestanden. De reservering is vooral vervelend als je nu al geregeld ruimte te kort komt, bijvoorbeeld omdat je een vrij kleine SSD van 64 GB (of nog minder) in je computer hebt. In dat geval zul je je harde schijf flink moet opschonen.

Hoeveel ruimte heb je vrij?

Dat kun je eenvoudig zien. Open de Verkenner en klik op Deze pc. Onder de C-schijf staat aangeven hoeveel ruimte er vrij is.

Te weinig? Geen nood. Als het zover is, zal Windows zelf zo mogelijk ruimte vrijmaken door tijdelijke bestanden weg te gooien. Toch is een ingrijpende opschoonactie nu al op z’n plaats.

Hoe maak je ruimte vrij?

Dat kan op veel manieren. We noemen er vier die het meeste resultaat hebben.

Leeg de downloadmap

In de map Downloads komen standaard alle (programma)bestanden die je van internet download. Kijk eerst wat je wilt bewaren, zoals gekochte software. De overbodige downloads verwijderen kan heel veel ruimte opleveren.

Windows Schijfopruiming

Klik op Start en typ Schijfopruiming. Start het programma. Kies de C-schijf. Windows 10 laat zien wat er weg kan. Check de regels en zet een vinkje bij wat weg kan. Klik op OK. Klik op Systeembestanden opschonen om verouderde Windows-bestanden te verwijderen. Klik op het tabblad Meer opties. Je kunt hier oude herstelpunten verwijderen.

Verwijder ongebruikte programma’s

Klik op Start > Instellingen > Apps. Klik op het programma dat je wilt wissen en klik op Verwijderen.

Bestanden verplaatsen

Verplaats (grote) bestanden (foto’s, video’s, muziek) van schijf C naar een andere interne schijf, zoals schijf D, of naar een externe harde schijf.

Voor meer tips: download het artikel Schone schijf (pdf, voor abonnees) uit de Digitaalgids van maart 2018.

En als je niet voldoende ruimte kunt vrijmaken?

Windows zal voor de voorjaarsupdate geen bestanden en programma’s overschrijven, maar je helpen om de benodigde ruimte te creëren. Zo zal het besturingssysteem zelf onnodige, tijdelijke bestanden wissen. Volgens Microsoft zullen de meeste gebruikers op deze manier geholpen zijn. Mochten automatische ingrepen toch niet voldoende blijken, dan zal Windows je tips geven, bijvoorbeeld om bestanden naar een usb-stick te verhuizen.