Alles over de nieuwste Windows-update

De nieuwste grote update voor Windows 10, de April 2018 Update, komt in mei naar je toe. De update heette tot eind april 'Spring Creators Update', maar Microsoft heeft die naam gewijzigd. Welke handigheidjes zijn erbij gekomen en zijn ze het bekijken waard? Belangrijker: wordt je privacy verbeterd? Kun je niet beter wachten?

Wat zijn de handigste nieuwtjes?

Tijdlijn

Dit is de belangrijkste verbetering. Via een nieuwe knop in de Taakbalk, naast het vergrootglas, keer je snel terug naar de documenten en bestanden waar je eerder aan hebt gewerkt, en naar websites die je hebt bezocht. Gebruik je een Microsoft-account, dan gaat de geschiedenis terug tot 30 dagen en kun je ook bestanden oproepen waaraan je op andere apparaten hebt gewerkt. Tijdlijn werkt namelijk via de cloud.

Het systeem werkt in ieder geval met Microsoft-programma's, zoals Office en Edge. Dat is nogal beperkt. Of Tijdlijn een succes wordt, hangt af van de steun van andere softwareontwikkelaars: Microsoft ziet graag dat die hun toepassingen geschikt maken.

Concentratiehulp

Als je geconcentreerd zit te werken (of een spannend spelletje speelt) wil je niet worden lastiggevallen met meldingen over bijvoorbeeld binnenkomende e-mails. Voortaan kun je dit voorkomen door een regel op te stellen. Zo kun je instellen dat je binnen een bepaalde periode niet wordt gestoord.

Kleine verbeteringen

Er komt een functie die voorkomt dat letters en pictogrammen wazig worden, bijvoorbeeld nadat je tussen verschillende beeldschermen hebt geschakeld. De scherpte wordt voortaan automatisch aangepast. Op onze test-pc werkte het niet overal goed.

Gaat je privacy erop vooruit?

Ja. Met deze update zal Windows gaan voldoen aan de eisen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Die constateerde vorig jaar dat de manier van gegevensverzameling binnen Windows 10 in strijd is met de privacywetgeving. Het instellingenvenster voor privacy bevat voortaan de ‘Viewer voor diagnostische gegevens’ (Instellingen > Privacy > Diagnostische gegevens en feedback), dat laat zien welke gebruikersgegevens Microsoft van je krijgt. Je kunt de gegevens wissen.

Hoe krijg je de update?

Dat gaat vanzelf, via Windows Update. Op 1 mei 2018 is de 'April 2018 Update' verschenen en vanaf 8 mei wordt hij automatisch verspreid via Windows Update.

Is uitstellen niet beter?

Nee. Een grote Windows-update als deze omvat ook een bundeling van veiligheidsupdates en dus is het verstandig hem direct te installeren. Het downloaden en installeren kun je daarom niet tegenhouden, hooguit vertragen. Daarmee loop je een heel klein risico, omdat zo'n update soms nog kinderziektes bevat.

Dat was nu ook het geval bij de Spring Creators Update: begin april, kort voor de lancering, vond Microsoft nog een 'bug' in de update, waardoor de verspreiding moest worden uitgesteld tot later deze maand.

Is er ook slecht nieuws?

Helaas wel: Microsoft verwijdert de functie Thuisgroepen. Met deze handige functie – geïntroduceerd in Windows 7 – kun je tussen computers in hetzelfde thuisnetwerk bestanden delen en gedeelde printers gebruiken. Wie de functie gebruikt, zal na de Windows-update iets anders moeten bedenken, bijvoorbeeld een online-opslagservice (zoals OneDrive en Dropbox).

Een voordeel hiervan is dat de bestanden ook op andere apparaten – zoals iPads en smartphones – die kunnen gebruiken. Delen kan ook door mappen te delen met de andere computers in het netwerk. Dit is wat ingewikkelder.

Meer over de update

