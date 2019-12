Windows 10 lente-update: installeren of niet?

In mei 2019 start de verspreiding van de volgende grote Windows 10-update, ‘update 1903’. Wat is er nieuw en is het verstandig om hem direct te installeren?

Update 1903 (ook wel 19H1 of mei-update genoemd) wordt in mei ‘uitgerold’, maar daarna kan het nog maanden duren voor er een updatemelding op je scherm verschijnt. Gelukkig maar, want de vorige update verliep bepaald niet vlekkeloos: update 1809 van herfst 2018 is nog steeds niet bij alle gebruikers geïnstalleerd.

Wat is er nieuw in 1903?

Update 1903 bevat veel verbeteringen, zoals:

de keuze om het Startmenu, Actiecentrum, de balken en vensters een lichte kleur te geven in plaats van zwart;

in de Verkenner krijgen bestanden en mappen een andere datumaanduiding. In plaats van '17-4-2019 11:58' staat er dan bijvoorbeeld 'Vandaag om 11:58' of '4 uur geleden';

de zoekfunctie wordt overzichtelijker;

je kunt meer standaard Windows-onderdelen verwijderen, zoals Groove Music en Paint 3D;

het Startmenu wordt aantrekkelijker en je kunt het beter aanpassen aan je voorkeuren;

een nieuw controlesysteem voor slechte updates. Als Windows merkt dat een recente software- of driverupdate je computer onstabiel maakt, wordt die teruggedraaid;

nog heel veel meer.

Heb je de vorige update al?

Update 1809 van herfst 2018 moest na de verspreiding snel worden ingetrokken. Bij sommige computers deden zich door de update namelijk grote problemen voor. Ook de pogingen erna verliepen niet vlekkeloos. In maart had nog niet iedere Windows 10-gebruiker de laatste update.

Of je die al hebt, kun je zo controleren:

Klik op Start > Instellingen > Systeem. Klik aan de linkerkant op Info. Kijk onder het kopje ‘Windows-specificaties’ achter ‘Versie’.

Windows 7

Gebruik je nog Windows 7? Dan moet je binnenkort een belangrijke beslissing nemen. Lees er hier meer over.

Nieuwe manier van updaten

Met 1903 wordt een nieuwe updatemethode ingevoerd. Microsoft laat de gebruikers van de Home-versie voortaan zelf bepalen of en wanneer ze de grote, halfjaarlijkse updates installeren. Gebruikers van andere versies hadden deze optie al. Dit toont aan dat de halfjaarlijkse updates niet cruciaal zijn en prima langere tijd kunnen worden uitgesteld. Je zult nog wel meldingen krijgen met aankondigingen van de updates.

Meteen installeren?

Zodra de update beschikbaar is, kun je deze ophalen via Start > Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Naar updates zoeken. Na de problemen met de vorige grote update, versie 1809, is het verstandiger om dat niet te doen. Beter kun je wachten tot Windows de update aanbiedt via een pop-upbericht. Maar ook dan kun je de update nog uitstellen tot nadat Microsoft de eventuele problemen heeft gesignaleerd en opgelost.

Stel je de 1903-update uit, dan loopt je computer geen gevaar. De update bevat nuttige verbeteringen voor Windows 10, maar lost geen veiligheidsproblemen op. Veiligheidsupdates komen apart. Die kun je beter wél meteen installeren.