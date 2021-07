Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De IKEA Eneby (Large) is een grotere bluetooth speaker voor thuisgebruik. Deze speaker heeft een lijningang zodat je hem ook met een draad kunt gebruiken. De kleine variant van deze speaker, de IKEA Eneby Small heeft een batterijmogelijkheid, deze grotere Eneby heeft dat niet. De meeste draadloze speakers voor thuis werken via Wifi, deze Eneby gebruikt bluetooth. Het voordeel van Wifi is dat het bereik groter is, en het geluid beter klinkt. Verbinden met bluetooth gaat wel vaak net wat eenvoudiger.