Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De JBL Pulse 3 is een speaker voor onderweg, en dus kun je hem verbinden via bluetooth. Met 2 liter inhoud valt deze speaker net in de "Grote" categorie. Deze speaker heeft ook lichteffect, die je via een app kunt manipuleren, en het effect werkt ook samen bij meerdere Pulse 3 speakers tegelijk. Je kunt het ook uitzetten. Er is een IPX7 certificering, de speaker is dus behoorlijk waterbestendig. Deze speaker heeft een lijningang zodat je hem ook met een draad kunt gebruiken. Er is een app beschikbaar waarmee je afspeelfuncties kunt regelen.