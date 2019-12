Duim april 2017 - Lekker badderen!

De ‘kleine lettertjes’ oftewel de voorwaarden van een product of dienst, die lezen consumenten zelden of nooit. Ook Elke uit Terneuzen niet.

Daardoor ziet ze over het hoofd dat haar 12-badenkaart bij Wellness Goes al 2 jaar niet meer geldig is. En ze heeft hem maar 4 keer gebruikt!

Met weinig verwachtingen gaat Elke er langs, om te vragen of hier nog iets aan te doen valt. Maar wat heerlijk, het wellnesscentrum doet helemaal niet moeilijk.

Van de receptioniste mag Elke gewoon naar binnen. Bij vertrek krijgt ze 6 cadeaubonnen, ruim voldoende om de waarde van haar verlopen kaart te compenseren. ‘Zes sterren voor zoveel klantgerichtheid’, schrijft een blije Elke.

