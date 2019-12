September 2017 - Kleine moeite

De wasstraat krijgt het er niet af, dus door naar zijn autogarage. Daar hoort hij dat het asfalt er zo dik op zit dat het uren kost om het eraf te krijgen. Hij kan het beter proberen bij autoschadebedrijf Van Gorp in Hendrik-Ido-Ambacht.

Daar bekijkt een vriendelijke medewerker de schade, biedt De Vries een kop koffie aan en gaat aan de slag. Ruim 3 kwartier later is de auto klaar, brandschoon. De Vries: ‘Op mijn vraag wat de onkosten waren, zei de medewerker dat het voor hem een fluitje van een cent was geweest en wenste me een prettige dag.’ Super service!

