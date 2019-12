Februari 2018 - Leuke klus

Maar de laatste jaren is het apparaat steeds moeilijker in te stellen, mogelijk door binnengedrongen stof. De winkel waar hij de machine in de jaren 80 kocht, bestaat niet meer.

Hij bespreekt het probleem bij de firma Burghouwt in Drachten. De eigenaar biedt aan de frees te laten nakijken, en ze spreken een maximaal bedrag af.

Enkele weken later krijgt hij een telefoontje: de machine is gerepareerd in Arnhem en wordt teruggestuurd naar Drachten. De monteur had nog wat onderdelen liggen en heeft de frees hersteld, zodat die weer prima loopt en goed in te stellen is. En de kosten? Geen. De monteur vond het ‘een leuke klus’.

