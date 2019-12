Duim januari 2017 - Krulset

De krullers werken prima. Maar wanneer zijn vriendin haar haren weer wil krullen, blijken 2 plastic klemmen gedeeltelijk gesmolten. Dat is natuurlijk gebeurd bij het verplaatsen na het eerste gebruik, toen hij het nog warme apparaat in de slaapkamer zette! Geheel en al eigen onhandigheid, geeft Denis toe.

Hij mailt Remington, legt uit wat hij heeft gedaan en vraagt of het bedrijf misschien – uiteraard tegen betaling – 2 nieuwe klemmen kan opsturen. Enkele dagen later bericht Remington: losse klemmetjes hebben we niet, daarom is er een compleet nieuwe krulset onderweg. Zonder enige kosten. Denis: ‘Geweldig, meer dan ik verdiende.’

